Макрон потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы должны в полной мере участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он написал в соцсети X .

Французский лидер также сообщил о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, предметом обсуждения стали переговоры, которые начались на прошлой неделе в Абу-Даби.

«Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — написал Макрон.

Он также отметил, что Париж продолжит усиливать давление на Москву.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти страны могли бы подписать договор о завершении конфликта с США, а США — с Россией. По информации журналистов, один из пунктов плана включил возможное вступление Украины в Евросоюз.