Еврокомиссия подготовила план изъятия замороженных активов России

Еврокомиссия скоро представит предложения по изъятию замороженных активов России. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарных дебатов Европарламента. Выступление опубликовали на официальном сайте высшего органа исполнительной власти ЕС.

«Комиссия представила документ с вариантами действий. Он включает вариант действий в отношении иммобилизованных российских активов. Следующим шагом является готовность комиссии представить юридический текст», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что финансовую помощь Украине не будут оказывать исключительно за счет европейских налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен проведет видеоконференцию с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудят возможность конфискации российских активов. К видеовстрече подключатся страны, готовые поддержать инициативу.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис 21 ноября заявил, что ЕС не сможет финансировать Украину в 2026-2027 годах. В связи с этим Евросоюз планирует выделить Киеву кредит из замороженных активов России.