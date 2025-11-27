Путин пообещал ответные меры на конфискацию российских активов

Правительство России вырабатывает пакет ответных мер на случай воровства ЕС замороженных активов России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.

«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет», — сказал он.

Путин заявил, что возможная конфискация замороженных российских активов, которую обсуждают в Евросоюзе, может привести к серьезным последствиям для глобальной финансовой системы. Такое решение ударит по доверию к европейской валюте — особенно с учетом того, что локомотив экономики ЕС, Германия, третий год подряд находится в рецессии.

Путин также прокомментировал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее резко раскритиковал идею использования российских активов для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. Он отметил, что Венгрия — член ЕС, и руководство страны прекрасно понимает о последствиях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит предложения по изъятию замороженных активов России. По ее словам, представлен документ с вариантами действий.

Ранее издание Politico сообщило, что Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа.