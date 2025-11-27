Путин пообещал ответные меры на конфискацию российских активов
Путин заявил, что кабмин вырабатывает меры на случай конфискации активов России
Правительство России вырабатывает пакет ответных мер на случай воровства ЕС замороженных активов России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.
«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет», — сказал он.
Путин заявил, что возможная конфискация замороженных российских активов, которую обсуждают в Евросоюзе, может привести к серьезным последствиям для глобальной финансовой системы. Такое решение ударит по доверию к европейской валюте — особенно с учетом того, что локомотив экономики ЕС, Германия, третий год подряд находится в рецессии.
Путин также прокомментировал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее резко раскритиковал идею использования российских активов для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. Он отметил, что Венгрия — член ЕС, и руководство страны прекрасно понимает о последствиях.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит предложения по изъятию замороженных активов России. По ее словам, представлен документ с вариантами действий.
Ранее издание Politico сообщило, что Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа.