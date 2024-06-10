МИД Финляндии запросил разъяснения о нарушении пространства российским самолетом

МИД Финляндии связался с российским посольством и запросил разъяснения насчет подозрений в нарушении воздушного пространства страны. Информацию об этом опубликовали на странице ведомства в соцсети X .

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — заявили дипломаты.

Нарушение могло произойти утром 10 июня. Воздушное судно было в пространстве Финляндии примерно две минуты, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы. Военные начали разбираться в случившемся.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране будут сбивать всех нарушителей воздушного пространства. Он отметил, что с августа 2023 года воздушную границу государства нарушили шесть раз.