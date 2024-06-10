Финляндия заподозрила российский самолет в пересечении границы

Минобороны Финляндии: российский самолет нарушил воздушную границу страны

Фото: РИА «Новости»

Минобороны Финляндии заподозрило российский самолет в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

«Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе», — отметили в министерстве.

По версии финского оборонного ведомства, российский самолет якобы пересек границу утром 10 июня. В министерстве уточнили, что судно находилось в воздушном пространстве Финляндии две минуты и углубилось на 2,5 километра от границы. Военные начали расследование.

Ранее Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

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