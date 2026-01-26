МИД Эстонии испугался призывов не делать из России демона

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна назвал ужасом призывы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не демонизировать Россию. Об этом он написал в соцсети X .

Эстонский политик обвинил Россию в развязывании самого жестокого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Политика перемен через торговлю провалилась, и к ней нет возврата», — добавил Цахкна.

При этом в конце прошлого года директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью заявил, что вероятность нападения России на НАТО, в том числе на страны Балтии, значительно снизилась в последние месяцы.

В январе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и призвал добиться баланса в отношениях с ней.