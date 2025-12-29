Эстония заявила о снижении рисков вероятного нападения России

Риски нападения России на страны Балтии или НАТО в целом значительно снизились. Об этом в интервью ERR заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Он подчеркнул, что Россия существенно изменила свое поведение после реакции на серию инцидентов, в которых ее обвинили.

В качестве примера он привел повреждение подводных кабелей, а также вхождение беспилотников и военных самолетов в воздушное пространство стран Балтийского региона.

«Мы видим, что Россия в настоящее время не намерена вторгаться в какую-либо страну Балтии или НАТО в целом», — заявил Розин.

По его словам, после реакции стран на все происшествия, которые случились с начала года, российские военные и спецслужбы приняли меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Траектории беспилотников изменили таким образом, чтобы минимизировать эту опасность. Мы увидели, что российские самолеты, пролетающие над Балтийским морем, следят за своим маршрутом, чтобы не создавать инцидентов», — добавил глава разведки Эстонии.

Розин не исключил, что это связано прежде всего с проходом российских танкеров через Балтийское море, которые обеспечивают основной экспорт энергоносителей.

На минувшей неделе авторы британского журнала The Economist назвали Балтийское море потенциальной точкой столкновения России и НАТО. Журналисты подчеркнули, что природные особенности акватории плохо подходят для технологии морского наблюдения, что откроет для России возможность для организации незаметных провокаций.