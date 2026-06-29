МИД добьется освобождения задержанных в Азербайджане россиян

Галузин рассказал о мерах для освобождения арестованных в Азербайджане россиян

Российские дипломаты поднимут вопрос об освобождении 11 россиян на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым во время его визита в Москву. Об этом в интервью RTVI заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он напомнил, что россиян задержали летом 2025 по подозрению в торговле наркотиками и киберпреступлениях. Среди арестованных оказались туристы, программисты и IT-бизнесмены.

В июне этого года суд Баку приговорил восемь из них к срокам от трех до четырех лет лишения свободы. Остальные находятся под арестом.

Галузин подчеркнул, что вопрос освобождения соотечественников обсуждают профильные структуры России и Азербайджана.

«Мы рассчитываем на то, что в скором времени наши граждане будут освобождены», — добавил заместитель министра иностранных дел.

Он отметил, что срок визита главы внешнеполитического ведомства Азербайджана пока не согласовали окончательно, но в ходе поездки вопрос обязательно поднимут.

Азербайджанские силовики летом 2025 года задержали 13 россиян, в том числе исполнительного директора информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова. Под стражей журналисты провели почти три месяца.

Кроме них, под арестом оказались еще 11 россиян, включая приехавших в республику туристов, программистов и предпринимателей. Их обвинили в организации наркотрафика из Ирана, а также в киберпреступлениях.