МИД Британии не доказал причастность России к БПЛА в Польше

Британия не предъявила послу России доказательств причастности к БПЛА в Польше

Британский МИД не смог предоставить послу в Лондоне доказательства запуска беспилотников в Польшу российскими военными. Об этом со ссылкой на посольство в Великобритании сообщил ТАСС .

По его данным, МИД королевства вызвал к себе посла.

Во время беседы дипломат заявил, что российская сторона не имеет никаких причин для запуска БПЛА на польскую территорию. Также он обратил внимание на отсутствие заинтересованности страны в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или Североатлантическим альянсом.

Ранее над территорией республики зафиксировали несколько БПЛА. Глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил, что дроны не несли на себе взрывчатку и опроверг догадки о том, что беспилотники могли запустить российские военные.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог назвать, кто именно отправил БПЛА в республику. По его словам, альянс продолжает вести расследование.