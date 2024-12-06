МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к словам Лукашенко об «Орешнике»
Глава МИД Белоруссии Рыженков: слова Лукашенко об «Орешнике» не были шуткой
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российской гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник» необходимо воспринимать максимально серьезно. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Его слова привело РИА «Новости».
Таким образом он отреагировал на слова Лукашенко о готовности разместить «Орешник» на территории страны.
«Не думаю, что это была шутка. Все слова президента вообще нужно воспринимать серьезно, даже если они говорятся в такой манере», — сказал глава ведомства.
Президент России Владимир Путин в ответ на слова Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в республике возможно. Он допустил, что это произойдет во второй половине 2025 года, когда российский ОПК уже наладит серийный выпуск этих ракет.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск «Орешника» заставил Запад задуматься.