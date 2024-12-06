МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к словам Лукашенко об «Орешнике»

Глава МИД Белоруссии Рыженков: слова Лукашенко об «Орешнике» не были шуткой

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российской гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник» необходимо воспринимать максимально серьезно. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Его слова привело РИА «Новости» .

Таким образом он отреагировал на слова Лукашенко о готовности разместить «Орешник» на территории страны.

«Не думаю, что это была шутка. Все слова президента вообще нужно воспринимать серьезно, даже если они говорятся в такой манере», — сказал глава ведомства.

Президент России Владимир Путин в ответ на слова Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в республике возможно. Он допустил, что это произойдет во второй половине 2025 года, когда российский ОПК уже наладит серийный выпуск этих ракет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск «Орешника» заставил Запад задуматься.