Международная ассоциация по фактчекингу GFCN опубликовала первые расследования

Захарова объявила о запуске сайта Ассоциации по фактчекингу GFCN

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) на официальном сайте опубликовала первые расследования. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что глобальная онлайн-площадка GFCN теперь доступна всем пользователям.

Система является интернациональным порталом для экспертов в области разоблачения недостоверной информации, на сайте формируется честный открытый подход к фактчекингу, аккумулируются актуальные опровержения и расследования, добавила Захарова

На сегодняшний день участниками GFCN стали более 30 иностранных расследователей и журналистов из 30 стран: Австралии, Нидерландов, Бразилии, Португалии, Франции, Нигерии, Испании, Сингапура, Пакистана, Индонезии и других.

В рамках сотрудничества с GFCN они принимают участие в разоблачении недостоверной информации и готовят материалы с опровержениями, которые публикуются в социальных сетях и СМИ с соответствующей пометкой.

Первым большим опубликованным на сайте материалом стало расследование о деятельности медиасети «Голос Америки». Также эксперт GFCN Тимофей Ви подготовил опровержения нескольких ложных заявлений.

Одно из них касалось распространенного финским журналистом Пеккой Каллионеми фейка о том, что у министра обороны США Пита Хегсета якобы есть российская электронная почта.