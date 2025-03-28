Фейк: глава Пентагона Пит Хегсет завел российскую почту на Mail.ru

Сотрудник Fact-Cheking Network доказал, что у главы ВС США нет почты на Mail.ru

В соцсетях и Telegram-каналах распространили информацию, что у министра обороны США Пита Хегсета есть почта на российском хостинге Mail.ru — phegseth@mail.ru. Эксперт международной организации по противодействию дезинформации Global Fact-Cheking Network Тимофей Ви опроверг эти данные. Эксперт лично зарегистрировался по этому адресу и доказал, что он не принадлежит главе Пентагона.

Фейк

Министр обороны США Пит Хегсет зарегистрировался на Mail.ru, его почта — phegseth@mail.ru. Также у политика есть российский номер.

Правда

Об аккаунте Хегсета написал антироссийский пропагандист Пекка Каллионеми, также информацию распространяют украинские Telegram-каналы. Слухи появились на фоне скандала вокруг утечки переписки Совета нацбезопасности США в Signal, где обсуждали операции против хуситов.

На самом деле, эти данные ложные. Их опроверг эксперт Global Fact-Cheking Network. Тимофей Ви завел почту на Mail.ru с адресом phegseth@mail.ru.

Этим эксперт доказал, что адрес не принадлежит Питу Хегсету, потому что по правилам Mail.ru, нельзя повторно создавать удаленные или неактивные ящики.

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