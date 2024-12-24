Официальная церемония подписания заявки на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN) состоялась в ТАСС. Документы направили в Миюнст.

Среди учредителей не только старейшее информагентство России, но и АНО «Диалог» — флагман борьбы с фейками, не далее как в октябре объявивший о намерении судиться с ФБР за притеснения прессы на Западе.

«У нас сейчас поданы уже заявки более чем из 30 стран на то, чтобы вступить в ассоциацию, это и организации, и физические лица. Безусловно, мы в будущем планируем, что это количество будет исчисляться сотнями и тысячами участников. На самом деле радует, что речь идет не только про специалистов из дружественных стран, но и представителей тех стран, которые сейчас являются недружественными», — заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Похожие сообщества по разоблачению фейков существуют и в других странах, но работают они явно избирательно, считает руководство ТАСС.

«Мир стоит на пороге глобального информационного отрезвления. Но кто-то отрезвеет безболезненно, а у кого-то будет тяжелое информационное похмелье. Мы как раз и будем помогать людям, которые выходят из информационного похмелья, возвращаться в нормальную прозрачную информационную среду», — подчеркнул гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

Новая ассоциация фактчекинга станет альтернативой существующим на Западе. Там сделали все, чтобы маркировать RT и Sputnik и чтобы люди вместо них доверяли только CNN.

Концепцию ассоциации по фактчекингу представили на ноябрьском форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве.