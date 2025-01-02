Между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане нашли связь

Политолог Расмуссен: взрыв в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны

Взрыв машины Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны. Об этом «Известиям» сообщил подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен.

«Есть связь, есть сходство между каждым из них. Так что могут ли оба рассматриваться как террористические действия, могут ли они быть связаны? Да», — сказал он.

Расмуссен добавил, что преступления были тщательно спланированы, поэтому за ними может стоять некая организация. Преступники имели цель усилить напряженность в обществе Соединенных Штатов.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь неизвестный на внедорожнике протаранил толпу людей. Погибли 15 человек.

В результате возгорания и последующего взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у отеля, принадлежащего Дональду Трампу, погиб один человек, еще семеро пострадали.