Между США и Израилем возникла напряженность из-за ударов по Ирану

Между США и Израилем возникло недопонимание из-за ударов по нефтяным объектам в Иране. Об этом сообщил израильский «12-й канал» в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности.

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — заявил американский чиновник.

Ранее стало известно о четырех ударах по нефтехранилищам в Иране. В Исламской Республике атаки на нефтехранилища назвали химической войной против иранских граждан.

Из-за ударов в атмосферу попали токсичные вещества, которые отравляют мирное население и наносят огромный экологический ущерб. При горении резервуаров с нефтепродуктами в воздух выбрасывается огромный объем соединений углеводородов, а также оксидов серы и азота. Это может привести к кислотным дождям.