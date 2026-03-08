МИД Ирана сравнил удары по нефтехранилищам с химической войной

Атаки на иранские нефтехранилища можно считать равносильными химической войне против граждан республики. Об этом в соцсети Х заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он назвал операцию Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке преступной войной, которая перешла в новую фазу.

«Эти атаки на нефтехранилища представляют собой не что иное, как целенаправленную химическую войну против иранских граждан», — подчеркнул дипломат.

Багаи объяснил, что из-за ударов в атмосферу попали токсичные вещества, которые отравляют мирное население и наносят огромный экологический ущерб. По его словам, последствия действий США не останутся в границах страны.

Ранее глава бюро RT в Иране Хами Хамеди рассказал, что небо над столицей республики заволокло темными облаками, на припаркованных авто появился черный токсичный налет. Власти рекомендовали жителям Тегерана выходить на улицу в масках, перчатках и головных уборах из-за кислотного дождя.