Метро остановилось в некоторых районах Харькова

В Харькове частично пропал свет и встало метро

В нескольких районах Харькова после ударов пропал свет и встало метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В городе также частично нарушено водоснабжение.

По данным местных властей, целью ударов стала харьковская инфраструктура. Электричества лишилась половина города.

Накануне на фоне объявленной воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что на производственное предприятие скинули авиабомбу.

ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам на Украине в ответ на попытки ВСУ совершать террористические атаки на инфраструктуру России. В Минобороны подчеркивали, что мирному населению страны ничто не угрожает.

В воскресенье, 23 июня, ведомство сообщило об ударе по точке подготовки украинских пилотов.