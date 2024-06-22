В Харькове в производственное предприятие прилетела бомба

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале .

«В Харькове слышно взрыв!» — написал он.

Позже Telegram-канал «Политика страны» разместил комментарий Терехова о попадании бомбы по производственному предприятию в городе.

«Авиабомба в Харькове попала в том числе по производственному предприятию», — заявил харьковский мэр.

Всего, по его словам, по Харькову нанесли четыре удара этим типом снарядов. В области воздушная тревога длилась более восьми часов. Ее также объявляли в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а позже распространили на Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

Под Харьковом российские военные использовали фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования под Харьковом. Ее применение попало на видео.