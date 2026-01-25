Meta обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp
Bloomberg: компанию Meta обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам
Компанию Meta* обвинили в мошенничестве за доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.
«Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc.*, утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp. <…> Группа истцов утверждает, что утверждения Meta* о приватности ложные», — пишет агентство.
Агентство подчеркивает, что используется технология сквозного шифрования, которая, по словам Meta*, позволяет доступ к переписке только для самих участников.
Истцы утверждают, что Meta* сохраняет содержимое переписок и ее сотрудники имеют доступ к этой информации, как стало известно от информаторов.
Истцами выступили граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Иск подан в окружной суд Сан-Франциско, США. Агентство сообщает, что в Meta* назвали обвинения «пустой фантазией» и пообещали принять ответные меры против истцов.
Роскомнадзор может окончательно заблокировать WhatsApp* до конца года, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, в свою очередь, отметил, что WhatsApp* и Telegram ограничивают не «из вредности». Он напомнил, что мессенджеры обязаны соблюдать российское законодательство.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.