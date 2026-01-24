Депутат Боярский заявил, что WhatsApp и Telegram ограничивают не «из вредности»

Мессенджеры WhatsApp* и Telegram обязаны соблюдать российское законодательство. Ограничения на них накладывают из-за нарушений норм, а не из вредности, заявил в интервью радио KP.RU глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается», — сказал депутат.

Они, как гости в любом доме, должны соблюдать российские законы: открыть офис в России, сотрудничать в борьбе с мошенниками, отметил депутат. Но ни WhatsApp, ни Telegram не откликнулись на это предложение.

Боярский также пояснил, что Telegram не блокируют полностью, так как это не просто мессенджер, а большая соцсеть. Россияне и СМИ, которые ведут там свои каналы, вкладывают большие силы, добавил Боярский.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* на территории России. Это решение приняли из-за того, что эти платформы стали активно использовать для мошенничества, вымогательств и вовлечения людей в диверсионную и террористическую деятельность.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков начал кампанию против блокировки Telegram в России. Он напомнил о блокировке Roblox, Discord и Instagram* в России и предложил подписать открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство мессенджера в России.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.