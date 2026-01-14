Поддерживающие Украину европейские политики, называющие временное прекращение огня главным приоритетом в вопросе урегулирования кризиса, пытаются дать передышку для киевского режима. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что с заявлениями о приоритетах временного перемирия выступили лидеры Германии и Великобритании

«Когда говорят, что, кроме прекращения огня, все остальное второстепенно, понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим», — сказал Лавров.

Министр добавил, что остальные инициативы стран Евросоюза, которые они обсуждали с представителями США, нацелены на сохранение на Украине подконтрольного Брюсселю нацистского режима для его дальнейшего использования в войне против России.

Украине требуется прекращение огня сроком на 60 дней для проведения выборов и референдума по одобрению мирного соглашения. Об этом в начале января выступил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он подчеркнул, что норму прописали в законопроекте, который снимет запрет на проведение голосования.