Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Германию без острой нужды

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Германию без острой необходимости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она заявила о многочисленных нарушениях прав россиян в стране и отметила, что проблемы могут возникнуть в том числе у командируемых в страну журналистов и у публичных людей.

Ранее в аэропорту Мюнхена задержали главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену Анну. Поводом послужила попытка вывезти из Евросоюза вещи дороже 300 евро. В итоге супруги не только лишились покупок, но и опоздали на свой рейс.

А до этого немецкие власти отказали в шенгенской визе народному артисту России Виктору Сухорукову. Сам актер в ответ с иронией назвал себя опасным человеком и подчеркнул, что служит своей стране и не предает ее.