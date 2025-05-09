Мерц сравнил проект коммюнике ЕС и предложение Трампа о перемирии

В Евросоюзе подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США о перемирии. Об этом на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой объявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил ТАСС .

«Есть проект коммюнике <…>. Он по большей части совпадает с его (Дональда Трампа, — прим. ред.) предложением о 30-дневном прекращении огня», — пояснил канцлер.

Также Мерц выразил надежду, что все стороны «увидят в этом шанс» прийти через перемирие к переговорам о мирном соглашении.

Днем ранее Трамп призвал Россию и Украину к перемирию. По мнению американского лидера, наилучшим вариантом было бы введение 30-дневного прекращения огня, а оно в дальнейшем могло бы вылиться в соглашение стран о мире.

«Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги», — заверил республиканец на своей странице в TruthSocial.

Одновременно с этим Трамп заявил, что, если Россия и Украина не согласятся на прекращение огня, ответом на это могут санкции со стороны Соединенных Штатов и Европы.