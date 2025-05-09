Трамп и Мерц договорились сотрудничать по конфликту на Украине

Кабмин ФРГ: Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о тесном сотрудничестве с целью завершения конфликта на Украине, сообщили на сайте немецкого правительства.

«Трамп сказал, что решительно поддержит усилия Германии, Франции, Великобритании, Польши и других европейских партнеров по достижению прочного мира», — говорится в сообщении.

Кроме того, политики сошлись во мнении, что торговые разногласия между США и Германией должны быть урегулированы в кратчайшие сроки.

Трамп поздравил Мерца с вступлением на должность канцлера. Также они объявили о планах совершить взаимные визиты в Соединенные Штаты и ФРГ.

Мерца избрали немецким канцлером со второй попытки, так как первый тур выборов он проиграл из-за оппозиции внутри ХДС/ХСС, сообщал Life.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что новый канцлер Германии известен жесткой антироссийской позицией. Сразу после вступления в новую должность Мерц пообещал сохранить поддержку Украины.