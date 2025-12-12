Центробанк подает в суд на депозитарий Euroclear: главное об иске регулятора

ЦБ подал иск в Арбитраж к депозитарию Euroclear

ЦБ РФ сообщил, что подает исковое заявление к депозитарию Euroclear. Информацию об этом утром 12 декабря распространила пресс-служба регулятора.

Иск о взыскании убытков направили в Арбитражный суд города Москвы. В пресс-службе подчеркнули, что такое решение было связано с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России.

Второй фактор — планы ЕК, обдумывающей механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия ЦБ.

«Механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов», — подчеркнули в регуляторе.

С учетом этого Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов.

3 декабря на официальном сайте Европейской комиссии опубликовали пресс-релиз «Commission unveils two solutions to support Ukraine’s financing needs in 2026-2027» и проект нормативного акта Европейской комиссии «Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine». Документы предусматривают использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Euroclear своими действиями причинил вред, «обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами».

