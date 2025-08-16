Мерц рассказал об уроках для Зеленского по общению с Трампом

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время предстоящего визита в Вашингтон нельзя повторять ошибки, которые он допустил при общении с президентом США Дональдом Трампом в феврале. С таким заявлением в эфире телеканала ARD выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что дал Зеленскому несколько советов по поведению в присутствии американского лидера. Мерц пояснил, что сам достаточно долго готовился к своему визиту в Вашингтон, который для него прошел хорошо.

«Мы обсудим это еще раз завтра во второй половине дня вместе с итогами российско-американского саммита на Аляске», — заявил канцлер Германии.

Глава немецкого правительства пояснил, что Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров стран «Коалиции желающих», которая пройдет в ближайшее воскресенье.

Зеленский во время февральского визита в Вашингтон устроил перепалку с Трампом в присутствии журналистов. Очередная встреча политиков пройдет в ближайший понедельник, 18 августа.

Перед поездкой Зеленского в Вашингтон лидеры стран «Коалиции желающих» проведут видеосовещание, на котором обсудят предоставление Украине гарантий безопасности в случае заключения мирного договора.