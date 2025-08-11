Мерц призвал не обсуждать украинские территории «через головы» Европы и Украины

Дальнейшую судьбу украинских территорий нельзя обсуждать без учета позиции самой Украины. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с ARD .

«Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы», — заявил он.

Мерц также предупредил об опасности заключения мирного соглашения, которое, по его словам, «вознаграждает агрессивное продвижение России» и может сподвигнуть Москву на новые шаги.

Ранее Фридрих Мерц назвал туманными перспективы Украины на присоединение к Евросоюзу. По его словам, после окончания конфликта государству предстоит долго восстанавливаться. Сегодня усилия ЕС направлены на прекращение боевых действий.

Еще в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. У страны серьезные проблемы с экономикой из-за затянувшегося конфликта.