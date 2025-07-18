Мерц назвал туманными перспективы Украины на вступление в ЕС

Мерц поставил под сомнение вступление Украины в ЕС после окончания конфликта

Вступление Украины в ЕС не станет быстрым, потому что после окончания конфликта стране предстоит долгое восстановление. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

Он подчеркнул, что сегодня все усилия Европейского союза направлены на прекращение боевых действий и дальнейшее сближение с Украиной.

«Затем мы обсудим восстановление страны, но это займет несколько лет», — привело слова Мерца агентство Reuters.

Канцлер Германии добавил, что, вероятно, последующие решения даже не повлияют на среднесрочные финансовые показатели Евросоюза.

Таким образом Мерц намекнул на свое отношение к проекту бюджета на 2028–2034 годы, внесенного на рассмотрение Еврокомиссией, где отдельной статьей прописана помощь Украине на 100 миллиардов евро, а общий рост расходов превысил два триллиона.

Подобные траты вызвали серьезное раздражение со стороны Германии, Нидерландов и Швеции — страны назвали их чрезмерными на фоне необходимости жесткой экономии для финансирования оборонного комплекса.

В первой половине июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские чиновники обманывают Украину обещаниями о скором вступлении в ЕС. Он подчеркнул, что реальность совершенно иная. По словам политика, даже после окончания конфликта экономика страны останется в плачевном состоянии и ни у кого нет средств, чтобы ее восстановить.