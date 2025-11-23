Мерц не поверил в подписание мирного плана по Украине до 27 ноября

Мерц усомнился в достижении согласия по плану США до 27 ноября

Достичь согласия по мирному плану США об урегулировании конфликта на Украине до 27 ноября вряд ли удастся. Об этом на пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Не хочу сказать, что пессимистичен, но в настоящий момент не уверен, что в течение ближайших дней дело дойдет до решения», — сказал он.

Мерц добавил, что пока что стороны далеки от решения, которое ожидает президент США Дональд Трамп, но не исключает достижения соглашения к указанному сроку.

«Между участниками переговоров существуют разногласия», — констатировал канцлер.

Трамп заявлял, что к 27 ноября Украина должна принять предложенный американской администрацией план урегулирования кризиса. Также он назвал киевский режим неблагодарным за всю помощь, оказанную ему со стороны США.

Западные СМИ сообщали, что Украину и ЕС шокировал дедлайн согласования мирного плана Трампа.