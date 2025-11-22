Европа попытается выторговать Украине больше времени на мирный план Трампа

Установленный президентом США Дональдом Трампом дедлайн по согласованию мирной сделки по Украине не устроил киевский режим и его европейских союзников. Они намерены добиться продления срока, чтобы успеть выторговать лучшие условия по сделке, сообщило Bloomberg .

По информации источников агентства, США пригрозили Украине прекратить всю военную и разведывательную помощь, если она не согласится на сделку. Крайним сроком принятия решения Трамп назвал День благодарения 27 ноября.

Европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть Украине больше времени для выработки собственного варианта соглашения о прекращении огня с Россией. Они решили действовать осторожно: переписать большую часть документа, но представить это как конструктивное обновление.

Ранее Трамп сделал заявление, которое могло обнадежить Украину. Он назвал предложенный мирный план неокончательным.