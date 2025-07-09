Мерц исключил дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Дипломатические возможности для разрешения ситуации на Украине исчерпаны. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на выступлении в бундестаге, его процитировало Reuters .

Немецкий политик подтвердил намерение Берлина продолжать поддержку Украины в противостоянии с Россией.

Мерц сказал об этом после высказывания британского дипломата Иэна Прауда, который предположил, что ослабление западных санкций против Москвы могло бы ускорить разрешение конфликта.

Ранее советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Европы не смогут быстро восстановить свой ВПК.

По его словам, Мерц считает, что можно просто принять решение о создании армии и она появится. На самом деле это будет непросто — у европейских стран нет нужных ресурсов и денег, а также они не смогут поспеть за российскими технологиями.