Депутат русского происхождения Даниэль Сазонов победил на выборах на пост мэра Хельсинки. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

«Мэром столицы станет представитель победивших коалиционеров — Даниэль Сазонов. Партия выигрывает муниципальные выборы в столице уже более 50 лет», — рассказали журналисты.

Депутат баллотировался от Национальной коалиционной партии. Во время выборов в столичном регионе она победила с 24% голосов, а по результата общих выборов по стране заняла второе место, уступив социал-демократическая партии.

Даниэль Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году в семье, эмигрировавшей из Санкт-Петербурга начале 1990-х годов. С 2017 года стал членов городского совета Хельсинки, а спустя четыре года занял пост заместителя мэра финской столицы, курируя здравоохранение и социальную сферу.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал активную подготовку к выборам главы государства, хотя ранее отрицал возможность их проведения в ближайшее время.