Президент Украины Владимир Зеленский начал активно готовиться к выборам главы государства, хоть и утверждал, что их не будет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — сказал нардеп.

За интеллектуальную составляющую предвыборной кампании отвечает бывший главы МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ему помогает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, на Украину пригласили политтехнологов Дмитрия Царенко и Виктора Березенкою Для них сняли офис в «Парусе». Политтехнологи прославились благодаря концепции разделения Украины на три части. Как предполагает Дубинский, скорее всего именно она станет основой предвыборной риторики Зеленского.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинские территории поделят также, как когда-то поделили Польшу. При этом Россия свои земли, где проживает русскоязычное население.