Меркель: контакты с Путиным необходимы во избежание конфликтных ситуаций

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с президентом России Владимиром Путиным нужно было контактировать, чтобы избежать конфликта на Украине. Ее процитировало издание Tagesspiegel .

Меркель добавила, что Путина необходимо было «приобщить к процветанию». Примером такой попытки она назвала газопровод «Северный поток», строительство которого бывший канцлер не считает ошибкой.

«Я видела в этом одну из своих задач — получить дешевый газ для немецкой экономики», — объяснила она.

Ранее Меркель, вспоминая свое общение с Путиным, отмечала его умение держать ситуацию под контролем и абсолютную уверенность в собственной правоте.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в бундесвере разработали многостраничный оперативный план для подготовки к крупномасштабной войне против России.