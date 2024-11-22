Германия начала готовиться к войне с Россией

Руководство Германии разработало многостраничный оперативный план, большей частью секретный, для подготовки к крупномасштабной войне с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung .

«В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам <…> Тогда (в случае войны на восточном фланге НАТО — прим. ред.) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток», — заявили в материале.

В бундесвере назвали план «живым документом», подразумевая, что в него еще будут вноситься дополнения и изменения. Издание отметило, что немецкие власти уже начали подготавливать компании и предприятия к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого плана.

Ранее начальник командного органа территориальной обороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке рекомендовал представителям немецкого бизнеса обучить не менее пяти из каждых 100 сотрудников вождению грузовиков, а также сделать запас дизельных генераторов.