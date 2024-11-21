Меркель вспомнила об удивительном качестве Путина

Президент России Владимир Путин всегда держал ситуацию под контролем и не сомневался в своей правоте. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об этом в своих мемуарах, фрагмент которых опубликовала газета Die Zeit .

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты. <…> Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку», — сказала она.

Меркель вспомнила о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он выступил против однополярного мироустройства, раскритиковал войну США в Ираке и обозначил место России на мировой арене. Экс-канцлер Германии заявила, что не во всем согласилась с президентом, но признала, что российское государство никогда не исчезнет с карты мира.

Мемуары Меркель выйдут под названием «Свобода. Воспоминания 1954 — 2021». Презентация книги пройдет 26 ноября.

Профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон выдвинул кандидатуру Меркель в качестве посредника на переговорах по Украине. Он объяснил это тем, что она не связана формальными обязательствами и имеет опыт общения с Путиным.