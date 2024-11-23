Меркель усомнилась в возможности Украины единолично решать вопрос переговоров с Россией

Меркель: Украина не сможет одна принимать решение о переговорах с Россией

Украинское руководство не сможет единолично принять решение о начале переговоров с российской стороной. Об этом газете Corriere della Sera заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Дипломатическое урегулирование не может вестись «через голову Украины», однако властям страны придется воспользоваться помощью со стороны других государств, уточнила она.

«Думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение», — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что не знает, когда начнутся переговоры.

Ранее социологическая компания Gallup провела опрос среди украинцев. По данным исследования, скорейшего завершения конфликта хотят 52% респондентов. Примерно 38% опрошенных высказали мнение, что ВСУ следует сражаться и дальше.

Число выступающих за продолжение боевых действий украинцев продолжает снижаться. По информации Gallup, жители страны устали от конфликта и неопределенности.