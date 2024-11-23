Меркель назвала ошибочным мнение Зеленского о ее роли в конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор таит обиду на лидеров европейских стран, которые на будапештском саммите НАТО в 2008 году выступили против приема страны в альянс. Об этом в интервью журналу Der Spiegel рассказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Она пояснила, что украинский лидер считает ее виновной в том, что сейчас переживает его страна в ходе боевых действий, и не прямо, а намеками пытается возложить на Меркель вину.

«Это не просто ощущение, это так и есть», — заявила она, отвечая на вопрос журналиста, чувствует ли она, что Зеленский превратил ее в козла отпущения.

Бывший политик добавила, что вместе с экс-президентом Франции Николя Саркози весной 2022 года получила официальное приглашение от украинского лидера посетить пострадавшие от боевых действий населенные пункты.

Она пояснила, что таким образом Зеленский дал намек, что к большому количеству погибших привела позиция бывших лидеров стран ЕС в Будапеште.

Меркель добавила, что не испытывает неприязни к Зеленскому и восхищается его выдержкой с начала боевых действий, но не согласна с позицией украинского лидера по саммиту НАТО 2008 года.

На этой неделе бывший канцлер Германии выпустила свои мемуары. В книге Ангела Меркель написала, что ее постоянные контакты с президентом России Владимиром Путиным отсрочили конфликт на Украине.

По ее словам, она добилась двух целей: «приобщила Россию к процветанию» за счет поставок газа в Евросоюз через трубопровод «Северный поток», а Германия получила дешевый энергоноситель для своей экономики.