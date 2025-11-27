Меркель опровергла, что винит Польшу и Прибалтику в начале конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что публикации, приписывающие ей обвинения Польши и стран Балтии в начале российско-украинского конфликта, являются искажением ее слов. В интервью Phoenix она назвала такие трактовки «фейковыми новостями», напомнив, что речь шла лишь о хронологии, изложенной в ее мемуарах «Свобода».

Скандал разгорелся после ее интервью изданию Partizan, где Меркель упомянула, что в 2021 году Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили против предложенного ею формата прямого диалога ЕС с Владимиром Путиным. Некоторые политики истолковали это как перекладывание ответственности за эскалацию, что Меркель сейчас отвергла.

Она подчеркнула, что продвигала диалог, поскольку считала неправильным оставлять контакты с Москвой исключительно США.

«Никакого возложения ответственности за войну там не было», — отметила экс-канцлер.

Ранее Меркель говорила, что дипломатические контакты могли предотвратить кризис, а минские соглашения давали Украине время для укрепления. Эти слова в свое время вызвали резкую реакцию Владимира Путина, заявившего о «разочаровании» и обмане со стороны западных партнеров.

В июне Меркель заявила, что Евросоюз и США должны сохранять единство ради убедительного ответа российскому президенту.