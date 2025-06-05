Меркель назвала способ ответа Путину со стороны Запада

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз и США должны сохранять единство ради убедительного ответа российскому президенту Владимиру Путину. Слова экс-политика привело издание Hospodářské noviny.

По мнению Меркель, Западу следует продолжать военную поддержку Украины и оказывать помощь в укреплении обороноспособности даже в случае завершения конфликта.

Она назвала принципиально важным сохранение Запада в том виде, в котором он существует в настоящее время.

«Лучшее решение и убедительный ответ Путину — единство Европы и США», — заявила Меркель.

Ранее бывший немецкий политик отмечала, что ключевая цель Путина — восстановление для России статуса великой державы. Она назвала его человеком, который помог разваливающейся экономике страны и вывел государство из-под власти олигархов.

Причинами СВО на Украине она называла ослабление России после падения Берлинской стены и распад СССР.