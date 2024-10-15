Мэр города в Казахстане лишился должности после убийства подростка

Мэр Талгара в Алматинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан лишились постов после резонансного убийства подростка. Об этом сообщили на официальном сайте органов власти республики.

«Ответственность других работников акимата (мэрии — прим. ред.) в данное время на рассмотрении», — отметили там.

В начале октября возле магазина в Талгаре зарезали 16-летнего подростка. Через несколько дней кто-то поджег дом, принадлежавший его семье. На этом фоне в городе начались беспорядки, из-за которых пришлось вводить подразделения Национальной гвардии.

В убийстве и поджоге подозревали членов местной ОПГ, однако замминистра внутренних дел Бауржан Аленов заявил, что доказательств этому найти не удалось.