Мэр города в Казахстане лишился должности после убийства подростка

Мэр Талгара в Алматинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан лишились постов после резонансного убийства подростка. Об этом сообщили на официальном сайте органов власти республики.
«Ответственность других работников акимата (мэрии — прим. ред.) в данное время на рассмотрении», — отметили там.
В начале октября возле магазина в Талгаре зарезали 16-летнего подростка. Через несколько дней кто-то поджег дом, принадлежавший его семье. На этом фоне в городе начались беспорядки, из-за которых пришлось вводить подразделения Национальной гвардии.
В убийстве и поджоге подозревали членов местной ОПГ, однако замминистра внутренних дел Бауржан Аленов заявил, что доказательств этому найти не удалось.
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