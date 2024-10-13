После убийства подростка на улицы Казахстана вышла Нацгвардия

Бойцы Национальной гвардии Казахстана вышли на улицы города Талгара в Алматинской области. Они патрулируют территорию из-за угрозы беспорядков после убийства 16-летнего парня и поджога его дома, сообщило агентство Kazinform .

«Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка», — сообщила пресс-служба ведомства.

Руководство Нацгвардии поручило патрулировать улицы личному составу воинской части. Пресс-служба призвала жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

В ночь на 4 октября возле магазина в Талгаре произошла потасовка. От ножевых ранений умер 16-летний парень, еще два человека получили тяжкие телесные повреждения. Полиция задержала семерых подозреваемых. Спустя восемь дней в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом, принадлежавший семье погибшего подростка. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. На фоне скандала в соцсетях появились призывы к протестам.

В Башкирии от толпы подростков пострадал пожилой мужчина. Они напали на него за сделанное замечание.