В Казахстане не установили причастность местной ОПГ к убийству подростка в Талгаре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, чьи слова привело МИА «Казинформ».
На факт существования преступной группировки «Хутор» ничего не указывает. Правоохранители проверили контакты всех подозреваемых и не обнаружили соответствующих улик.
«Что касается объективности расследования уголовного дела, сразу же возбуждено дело. На месте задержаны семь подозреваемых, они взяты под стражу», — отметил Аленов.
Бойцы Национальной гвардии Казахстана вышли на улицы Талгара после нападения на подростка. Правоохранители патрулируют территорию из-за угрозы беспорядков после убийства 16-летнего юноши и поджога его дома.
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Причастность ОПГ к резонансному убийству в Талгаре не установили
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