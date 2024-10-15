Причастность ОПГ к резонансному убийству в Талгаре не установили

МВД Казахстана не установило причастность ОПГ к убийству в Талгаре

В Казахстане не установили причастность местной ОПГ к убийству подростка в Талгаре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, чьи слова привело МИА «Казинформ» .

На факт существования преступной группировки «Хутор» ничего не указывает. Правоохранители проверили контакты всех подозреваемых и не обнаружили соответствующих улик.

«Что касается объективности расследования уголовного дела, сразу же возбуждено дело. На месте задержаны семь подозреваемых, они взяты под стражу», — отметил Аленов.

Бойцы Национальной гвардии Казахстана вышли на улицы Талгара после нападения на подростка. Правоохранители патрулируют территорию из-за угрозы беспорядков после убийства 16-летнего юноши и поджога его дома.