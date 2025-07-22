Меланию Трамп назвали виновницей смены курса США на антироссийский

Hill: Трамп стал угрожать России из-за разговоров со своей женой Меланией

Президент США Дональд Трамп резко сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта из-за разговоров со своей женой Меланией. Об этом со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона сообщила газета The Hill .

По словам политика, Мелания Трамп, занимающая антироссийскую позицию, каждый день говорит с мужем о ситуации на Украине.

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — отметил Бэкон.

Конгрессмен подчеркнул, что супруга Трампа «подтолкнула» его, чтобы он начал угрожать России.

В июле глава государства рассказал о политической позиции своей жены. Он заявил, что она сохраняет нейтралитет в этом вопросе и просто хочет, чтобы люди перестали умирать из-за украинского конфликта. Трамп назвал Меланию очень умной женщиной и добавил, что разделяет ее позицию.

Ранее американский лидер потребовал от России заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней, пригрозив вводом 100% тарифов на импорт товаров. Также он пообещал обложить вторичными пошлинами страны, покупающие российские энергоресурсы.