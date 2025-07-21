Экономист Фролов назвал заявления Трампа о тарифах в 100% простыми угрозами
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов охарактеризовал заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин против стран, покупающих российскую нефть, как просто угрозы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению экономиста, высказывания американского лидера не подкреплены соответствующими нормативными актами.
«Нет никаких официальных бумаг, которые подтверждают механизмы, порядок выполнения данного рода угроз», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что США вряд ли пойдут на столь радикальные меры, поскольку экономика страны сильно зависит от товаров, производимых в Китае и Индии.