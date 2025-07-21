Экономист Фролов назвал заявления Трампа о тарифах в 100% простыми угрозами

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов охарактеризовал заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин против стран, покупающих российскую нефть, как просто угрозы. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению экономиста, высказывания американского лидера не подкреплены соответствующими нормативными актами.

«Нет никаких официальных бумаг, которые подтверждают механизмы, порядок выполнения данного рода угроз», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что США вряд ли пойдут на столь радикальные меры, поскольку экономика страны сильно зависит от товаров, производимых в Китае и Индии.