Трамп раскрыл позицию Мелании по вопросу Украины

У супруги Дональда Трампа Мелании сохраняется нейтральная позиция по вопросу украинского кризиса. Об этом американский президент заявил во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, сообщила газета The New York Post.

«Она очень умна. Она очень нейтральна. <…> Она хотела бы, чтобы люди перестали умирать», — сказал глава Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что в этом его собственная позиция совпадает с мнением жены.

Ранее американский президент прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о Мелании Трамп. По словам главы США, он не против того, что его супруга нравится всем больше, чем он сам.