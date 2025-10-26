Мелания Трамп раскритиковала решение мужа о сносе части Белого дома
WSJ: жену Трампа обеспокоил снос Восточного крыла Белого дома ради бального зала
Первая леди США Мелания Трамп раскритиковала решение мужа о сносе Восточного крыла Белого дома ради бального зала. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«У всех есть свое мнение об этом проекте, даже у первой леди Мелании Трамп, которая в частном порядке выразила обеспокоенность по поводу сноса Восточного крыла и заявила своим партнерам, что это не ее проект», — указал источник.
До этого президент США Дональд Трамп обещал, что возведение пристройки за 250 миллионов долларов для приема глав государств и других высокоранговых гостей не затронет существующее здание. Однако около недели назад на площадке начали производить демонтаж его части.
Ранее на разрушение Белого дома американским лидером отреагировала и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.