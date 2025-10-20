Рабочие начали снос крыла Белого дома
Снос части восточного крыла Белого дома начался в рамках планов президента США Дональда Трампа открыть новый бальный зал. Об этом сообщили издание The Washington Post.
До этого Трамп пообещал, что возведение пристройки за 250 миллионов долларов не затронет существующее здание. Но, тем не менее, на строительной площадке экскаваторы занимаются демонтажем конструкций.
В статье отметили, что на ступенях Министерства финансов за сносом наблюдали сотрудники Секретной службы. Сейчас шум стройки слышен на всей территории Белого дома.
В конце августа американский президент пожаловался на трещину в кладке Белого дома и обвинил субподрядчика.
