Рабочие начали снос крыла Белого дома

Снос части восточного крыла Белого дома начался в рамках планов президента США Дональда Трампа открыть новый бальный зал. Об этом сообщили издание The Washington Post .

До этого Трамп пообещал, что возведение пристройки за 250 миллионов долларов не затронет существующее здание. Но, тем не менее, на строительной площадке экскаваторы занимаются демонтажем конструкций.

В статье отметили, что на ступенях Министерства финансов за сносом наблюдали сотрудники Секретной службы. Сейчас шум стройки слышен на всей территории Белого дома.

В конце августа американский президент пожаловался на трещину в кладке Белого дома и обвинил субподрядчика.