Хиллари Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила американского президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за реконструкции. Об этом она написала на своей странице в соцсети X .

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — отметила Клинтон.

Так она отреагировала на снос части восточного крыла здания.

Реконструкция Белого дома началась в рамках планов президента США открыть новый бальный зал. До этого американский лидер пообещал, что возведение пристройки за 250 миллионов долларов не затронет существующее здание. Тем не менее на строительную площадку вышли экскаваторы и начали демонтаж конструкций.