Генеральный директор TikTok посетит инаугурацию Трампа
NYT: гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа
Генеральный директор популярного сервиса коротких видео TikTok Шоу Цзы Чу намерен посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Генеральный директор компнии TikTok планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа 20 января», — отметили журналисты.
По информации источника, Шоу Цзы Чу получил приглашение занять место на платформе, на которой традиционно находятся бывшие президенты США, члены их семей и остальные важные гости.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вновь вернется в Белый дом спустя четыре года после правления представителя Демократической партии Джо Байдена.
Ранее стало известно, что Трамп изучает возможность подписания указа, способного предотвратить возможный запрет TikTok на территории США.